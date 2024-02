Incidente sulla A22, scontro in galleria: 9 feriti

5 adulti e 4 bambini sono rimasti feriti nello scontro fra due auto in una galleria della A22: l'incidente in autostrada

Nella prima serata di ieri, si è verificato un brutto incidente fra Chiusa e Bolzano, lungo l’autostrada A22. Dua automobili si sono scontrate in galleria e sono uscite di strada: i 9 passeggeri a bordo sono rimasti feriti, tra di loro c’erano anche 4 bambini.

Incidente sulla A22, 9 feriti: lo scontro

Il sinistro, avvenuto intorno alle ore 19:30 della serata di ieri, lunedì 12 febbraio, è avvenuto per cause ancora da verificare. Quello che si sa è che un’automobile ha improvvisamente cambiato traettoria, finendo per tamponare un altro veicolo della corsia a fianco, dopo un pericoloso cappottamento. Le due auto sono uscite di strada: lo schianto è stato tremendo.

Incidente sulla A22, 9 feriti: i soccorsi

Sul posto sono giunti immediatamente i medici del 118 a bordo dei mezzi della Croce Bianca, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I sanitari hanno verificato le condizioni di salute delle 9 persone che erano sulle auto. I 5 adulti e i 4 bambini che erano divisi fra i due mezzi coinvolti nel sinistro sono stati portati in ospedale: 3 alla clinica di Bolzano, 6 a Bressanone. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e i carabinieri hanno iniziato ad indagare sulle responsabilità del sinistro.