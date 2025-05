Un pomeriggio di caos nel centro di Milano

Oggi, intorno alle 13.30, un incidente stradale ha scosso il centro di Milano, precisamente in via Boccaccio, nella zona di Cadorna. Un tram ha tamponato un autobus turistico, generando preoccupazione tra i passanti e i turisti presenti nella zona. La collisione ha causato il ferimento di cinque persone, tutte in condizioni lievi, ma l’episodio ha richiamato l’attenzione delle autorità e dei soccorritori.

Intervento tempestivo dei soccorritori

Immediatamente dopo l’incidente, i vigili urbani e i soccorritori del 118 sono accorsi sul luogo per gestire la situazione. Due delle persone coinvolte sono state trasportate all’ospedale Gaetano Pini in codice verde, mentre altre tre sono state sottoposte a controlli sul posto. La rapidità dell’intervento ha contribuito a garantire che le ferite riportate non fossero gravi, evitando conseguenze più serie.

Le indagini in corso

Le autorità competenti stanno attualmente indagando sulle cause dell’incidente. Non è ancora chiaro se ci siano stati fattori esterni, come la distrazione del conducente o problemi tecnici ai mezzi coinvolti. La zona di Cadorna, nota per il suo traffico intenso e la presenza di numerosi turisti, è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e le indagini. Gli agenti della polizia locale stanno raccogliendo testimonianze e prove per chiarire la dinamica dell’incidente.