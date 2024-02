Incidenti: a Varese ciclista cade e va in arresto cardiocircolatorio

Incidenti: a Varese ciclista cade e va in arresto cardiocircolatorio

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - Cade dalla bicicletta e va in arresto cardiocircolatorio. E' quanto accaduto poco dopo le 14 di oggi a Jerago con Orago, comune del varesotto, a una donna.La ciclista stava transitando lungo via Milano quando, probabilmente a seguito di un malore, ha perso il contro...

Milano, 7 feb. (Adnkronos) – Cade dalla bicicletta e va in arresto cardiocircolatorio. E' quanto accaduto poco dopo le 14 di oggi a Jerago con Orago, comune del varesotto, a una donna.

La ciclista stava transitando lungo via Milano quando, probabilmente a seguito di un malore, ha perso il controllo ed è finita sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu, che hanno l'rinvenuta in arresto cardio circolatorio. La donna è stata ospedalizzata con manovre di rianimazione in corso ed è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Gallarate.