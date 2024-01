Incidenti: auto finisce contro un palo a Brescia, grave 71enne

Milano, 19 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 71 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto poco dopo le 16 di oggi a Brescia.L'uomo era alla guida della sua auto quando, per motivi ancora da chiarire, è finito contro un palo al lato di via Antonio Pa...

L'uomo era alla guida della sua auto quando, per motivi ancora da chiarire, è finito contro un palo al lato di via Antonio Panigada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, oltre ai sanitari del 118 Areu che hanno rinvenuto l'automobilista in arresto cardiocircolatorio, lo hanno soccorso con manovre di rianimazione e trasferito in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.