Il contesto dell’indagine

Recentemente, il Campidoglio ha avviato un’indagine interna per esaminare gli affidamenti alle ditte che operano nel territorio di Roma Capitale. Questa iniziativa è stata intrapresa in risposta a richieste di approfondimento da parte della Guardia di Finanza, che ha sollevato interrogativi sulla regolarità di alcuni contratti. L’obiettivo principale è garantire la massima trasparenza e legalità nella gestione degli appalti pubblici, un tema di cruciale importanza per la reputazione della capitale italiana.

Le dichiarazioni del sindaco Gualtieri

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso la sua gratitudine nei confronti della magistratura per il lavoro svolto a tutela della legalità. In un recente comunicato, ha sottolineato l’importanza di mantenere un clima di fiducia e collaborazione con le autorità competenti. “Voglio ribadire la mia indignazione per la possibilità che qualcuno possa aver commesso irregolarità”, ha dichiarato Gualtieri, evidenziando come tali comportamenti possano compromettere gli sforzi per il rilancio della città.

Misure di controllo e commissione ispettiva

In seguito alle indicazioni del sindaco, sono stati avviati controlli approfonditi sugli interventi realizzati dalle ditte coinvolte nell’indagine. È stata anche istituita una commissione ispettiva tecnica, composta da esperti di lavori pubblici, con il compito di verificare la corretta esecuzione delle opere. Questa commissione avrà il compito di analizzare ogni aspetto degli affidamenti e di garantire che tutte le procedure siano state seguite in conformità con le normative vigenti.

Collaborazione con le autorità

Il Campidoglio ha dichiarato che ogni elemento emerso dall’indagine sarà messo a disposizione della Guardia di Finanza e della Procura, nel segno di una massima collaborazione. Questo approccio mira a dimostrare l’impegno dell’amministrazione comunale nella lotta contro la corruzione e nella promozione di una gestione trasparente delle risorse pubbliche. La speranza è che queste misure possano contribuire a ripristinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e a garantire un futuro migliore per Roma.