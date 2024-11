Indagini sulla morte di un giovane a Ferrara: allergia o reazione avversa?

La scoperta tragica

La città di Ferrara è scossa dalla tragica notizia della morte di Graziano Mega, un ragazzo di 29 anni originario di Lecce, trovato cianotico nel suo letto da un coinquilino. La scoperta è avvenuta mercoledì notte, quando il coinquilino, preoccupato per il suo stato di salute, è andato a controllare come stesse. Purtroppo, al suo arrivo, ha trovato il giovane già privo di vita. L’ipotesi principale al momento è che la morte possa essere stata causata da una reazione allergica a farmaci da banco assunti per alleviare sintomi influenzali.

Il quadro clinico del giovane

Secondo le informazioni raccolte, Mega si era sentito male durante la giornata, lamentando un forte mal di gola e febbre leggera. Per cercare di alleviare i sintomi, aveva acquistato uno spray nasale e delle pasticche da banco. Tuttavia, è emersa l’ipotesi che il giovane potesse essere allergico a uno dei principi attivi contenuti nei farmaci, portando a una reazione di shock anafilattico. Questa possibilità è ora al centro delle indagini condotte dalle autorità competenti.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Il personale del 118 è stato allertato intorno all’una di notte, ma all’arrivo sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. I carabinieri sono intervenuti per raccogliere informazioni e avviare le indagini. La salma di Graziano Mega è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Ferrara, dove verrà effettuata un’autopsia per chiarire le cause della morte. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente la situazione, cercando di capire se ci siano state negligenze o se si tratti di un tragico incidente legato a una reazione allergica.