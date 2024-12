Indagini sulla morte di un cittadino cinese a Perugia

Un caso inquietante a Perugia

La morte di un cittadino di origini cinesi, avvenuta all’ospedale di Perugia, ha sollevato numerosi interrogativi e ha portato gli inquirenti a considerare l’ipotesi di omicidio. L’uomo, giunto in condizioni critiche, presentava escoriazioni, ecchimosi e una ferita lacero-contusa alla testa. Questi segni di violenza non possono essere trascurati e hanno spinto la polizia a avviare un’indagine approfondita.

Le circostanze della morte

Secondo quanto riportato dalla Questura, il cittadino cinese è stato trovato riverso a terra in via Agostino di Duccio, privo di conoscenza. Trasportato d’urgenza in ospedale, i medici hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Le lesioni riscontrate sul corpo dell’uomo potrebbero essere il risultato di una caduta, ma non si esclude che possano essere collegate a un’aggressione. L’ipotesi di un abuso di alcol è stata avanzata, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica degli eventi.

Le indagini in corso

La squadra mobile, insieme alla polizia scientifica e all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sta lavorando per ricostruire quanto accaduto. Il pubblico ministero ha assunto il coordinamento delle indagini, sottolineando l’importanza di raccogliere prove e testimonianze che possano fare luce su questo caso misterioso. Gli inquirenti stanno esaminando ogni dettaglio, dalla posizione in cui è stato trovato l’uomo alle eventuali telecamere di sorveglianza nella zona. La comunità locale è in attesa di risposte, mentre la polizia continua a lavorare per fare chiarezza su questa tragica vicenda.