Indagini sulla morte di un ragazzino a Roma

Un tragico evento nel quartiere Collatino

La comunità di Roma è scossa dalla tragica morte di un ragazzino di soli 12 anni, avvenuta nel pomeriggio di ieri. Il giovane è precipitato dalla finestra della sua abitazione, situata al decimo piano di uno stabile in via Igino Giordani, nel quartiere Collatino. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento, con particolare attenzione alla possibilità di istigazione al suicidio.

Le indagini in corso

Il procedimento è coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, il quale sta cercando di stabilire se la caduta sia stata un incidente o un gesto volontario. Gli inquirenti hanno già acquisito il telefono cellulare del ragazzino, che verrà analizzato per cercare elementi utili a ricostruire gli ultimi contatti avuti dal giovane. Questo passaggio è cruciale per comprendere il contesto emotivo e sociale in cui si trovava il ragazzo prima della tragedia.

Il ricordo di un ragazzo educato e gentile

Valerio, così si chiamava il ragazzino, è descritto dai residenti come un giovane educato, gentile e tranquillo. Una signora del quartiere ha raccontato di averlo visto il giorno prima nell’atrio del palazzo, dove si era comportato in modo cortese, tenendo la porta aperta per lei. “Lo abbiamo visto crescere”, ha dichiarato, sottolineando che le sue parole non sono frutto di circostanza, ma di un sincero affetto per il giovane. Questo ritratto di Valerio contrasta drammaticamente con la tragedia che si è consumata, lasciando la comunità in uno stato di shock e incredulità.