Un tragico incidente al porto di Genova

La notte scorsa, un grave incidente ha scosso il porto di Genova, precisamente nel terminal Psa. Un operaio di 52 anni, Giovanni Battista Maccio, è stato travolto da una ralla mentre controllava i sigilli di un container. L’impatto è stato fatale e ha portato alla morte immediata della vittima. Un altro collega, alla guida del mezzo, è rimasto ferito e attualmente è ricoverato in codice giallo presso l’ospedale San Martino.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio si trovava a terra quando è avvenuto lo scontro tra due ralle, mezzi specializzati nel trasporto di container. Mentre uno dei mezzi era fermo, l’altro, per cause ancora da chiarire, non si è arrestato, travolgendo Maccio. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per comprendere meglio le dinamiche dell’incidente e se i mezzi fossero posizionati correttamente.

La reazione dei lavoratori e la richiesta di sicurezza

La tragedia ha suscitato una forte reazione tra i lavoratori portuali, che hanno indetto uno sciopero di 24 ore in segno di protesta. “Non puoi uscire di casa e non tornare più dalla tua famiglia, è inaccettabile”, hanno dichiarato i colleghi della vittima. La protesta ha portato a blocchi del traffico nel ponente genovese, con ripercussioni su tutta la città e il nodo autostradale. La richiesta di maggiore sicurezza sul lavoro è diventata un tema centrale, evidenziando la necessità di misure più rigorose per prevenire incidenti simili in futuro.

Indagini in corso e futuro incerto

Le autorità competenti hanno avviato un’inchiesta per omicidio colposo e hanno sequestrato l’area dell’incidente, i mezzi coinvolti e il telefonino del conducente. Gli ispettori della Asl stanno ascoltando i testimoni per ricostruire con precisione quanto accaduto. La morte di Maccio non è solo una tragedia personale, ma un campanello d’allarme per la sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente in settori ad alto rischio come quello portuale.