Un’iniziativa che nasce da una tragedia

Questa mattina, quasi cento persone si sono riunite nella palestra della scuola di via Carlo Urbani, nel quartiere Tuscolana di Roma, per partecipare alla prima delle otto lezioni di autodifesa gratuite organizzate dal Centro difesa e sport (Cds). L’idea di questo corso è emersa dopo la tragica morte di Pamela Mastropietro, una giovane ragazza uccisa a Macerata. Sua madre, Alessandra, ha deciso di trasformare il dolore in un’opportunità per aiutare gli altri, creando un’associazione che mira a “aiutare le persone a ritrovare un benessere psico-emotivo”.

Un percorso di crescita e consapevolezza

Alessandra, inizialmente intenzionata a pagare per un corso di autodifesa, ha trovato nel Cds un partner disposto a offrire le lezioni gratuitamente. La notizia si è diffusa rapidamente, attirando un numero così elevato di partecipanti che la palestra non è stata più sufficiente. Così, il Municipio VII ha deciso di utilizzare gli spazi della scuola per accogliere tutti coloro che desiderano imparare a difendersi.

“Siamo qui per iniziare un percorso di autodifesa che fornisca competenze pratiche e un ambiente di condivisione e consapevolezza”, ha dichiarato Alessandra, visibilmente commossa. “La sicurezza personale è un tema che coinvolge tutti noi e questo percorso ci aiuterà a reagire a situazioni pericolose”.

Lezioni pratiche e teoriche per tutti

Il Cds, fondato nel 2019, ha messo a disposizione i suoi insegnanti per otto incontri gratuiti, che si svolgeranno una domenica al mese. I maestri Luigi Rossini e Alessandro Chionchio insegneranno un metodo di difesa personale chiamato Path, un percorso che combina moduli pratici in palestra e all’esterno, affrontando le basi della difesa in situazioni di pericolo.

“Vogliamo sensibilizzare le persone sull’importanza della sicurezza personale”, ha affermato Rossini, maestro di diverse discipline marziali. “Inizieremo insegnando come percepire il pericolo e come affrontarlo. È fondamentale che tutti possano sentirsi al sicuro, e lo faremo a titolo gratuito”.

Le prossime lezioni si terranno il 22 dicembre, 12 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 20 aprile, 18 maggio e 22 giugno. Un’opportunità imperdibile per chiunque desideri acquisire competenze utili per la propria sicurezza.