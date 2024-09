Inondazione: in Emilia-Romagna, i Vigili del Fuoco hanno effettuato più di mille operazioni.

A seguito di condizioni meteo avverse in Romagna ed Emilia che hanno causato inondazioni e danni, i pompieri hanno effettuato oltre mille operazioni in due giorni con l'assistenza di 250 unità, incluse squadre di specialisti. L'area di maggiore attenzione è Ravenna, in particolare tra Bagnacavallo e Lugo. Continuano le ricerche di due individui segnalati come dispersi a Traversara, anche se non ci sono segnalazioni ufficiali di persone scomparse o non rintracciabili.