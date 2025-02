In Italia è emergenza inquinamento dell’aria. Sono infatti ben 25 le città italiane che hanno superato, più volte, i limiti di Pm10 (polveri sottili).

Inquinamento dell’aria, emergenza Pm10: 25 città italiane oltre i limiti

La situazione dello smog nelle città italiane va peggiorando. Secondo i dati del report Mal’Aria di Legambiente sono 25 le città italiane ad aver superato, più volte, nel corso del 2024, i limiti di Pm10. Al primo posto si conferma Frosinone, seguita da Milano, che lo scorso anno ha registrato ben 68 giorni di sforamenti. Tra le altre città troviamo Verona, Vicenza, Cremona, Napoli, Rovigo, Brescia, Torino, Monza, Modena, Mantova, Lodi, Pavia, Catania, Bergamo, Piacenza, Rimini, Terni, Ferrara, Asti, Ravenna.

Inquinamento dell’aria, Legambiente: “Italia drammaticamente in ritardo per gli obiettivi 2030”

E’ emergenza smog in tantissime città italiane che, nel 2024, hanno superato diverse volte i limiti di Pm10. Legambiente sulla situazione dell’inquinamento dell’aria in Italia: “sforamenti registrati in più centraline della stessa città sono il segno di un problema diffuso e strutturale in molte aree urbane. Rispetto ai nuovi target europei previsti per il 2030 la situazione è ancora più critica: sarebbero fuorilegge il 71% delle città per il Pm10 e il 45% per il biossido di azoto.” Il responsabile scientifico di Legambiente, Andrea Minutolo, ricorda inoltre che le conseguenze dell’inquinamento non coinvolgono solo l’ambiente ma anche la salute, lo smog infatti: “è la prima causa ambientale di morte prematura in Europa, con circa 50mila morti premature solo in Italia.”