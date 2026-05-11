Internazionali, oggi Sinner-Popyrin - Diretta

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Sinner ha superato il secondo turno imponendosi all...

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Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro sfida l’australiano Alexei Popyrin – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Sinner ha superato il secondo turno imponendosi all’esordio, dopo il bye del primo, in due set su Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3, 6-4 mentre Popyrin, già mattatore di Matteo Berrettini al primo turno, ha vinto a sorpresa con il ceco Jakub Mensik, che aveva battuto proprio Sinner nei quarti di Doha.

In caso di passaggio del turno, Sinner troverà agli ottavi il vincente di Pellegrino-Tiafoe.

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