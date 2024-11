Un guasto meccanico in un luna park

Durante la fiera di Santa Caterina, un evento molto atteso a Novi Ligure, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in un luna park allestito in piazza Pernigotti. La situazione si è complicata quando una giostra, a causa di un guasto meccanico, si è bloccata a un’altezza di circa quindici metri. Questo episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti, in particolare tra i genitori dei ragazzi che si trovavano sulla giostra.

Intervento dei soccorsi

Il tempestivo intervento della squadra del distaccamento cittadino ha permesso di raggiungere il ragazzino di circa 13 anni che era rimasto bloccato. I vigili del fuoco hanno utilizzato scale e il cestello dell’autoscala per effettuare il soccorso. Fortunatamente, il giovane non ha riportato ferite, ma l’accaduto ha messo in evidenza l’importanza della sicurezza nei parchi di divertimento, dove le giostre devono essere costantemente monitorate per evitare incidenti.

La sicurezza nei luna park

Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza delle attrazioni nei luna park, specialmente durante eventi affollati come la fiera di Santa Caterina. È fondamentale che gli organizzatori garantiscano che tutte le giostre siano sottoposte a controlli regolari e che il personale sia adeguatamente formato per gestire situazioni di emergenza. La sicurezza dei visitatori deve essere la priorità assoluta, e ogni guasto meccanico deve essere affrontato con la massima serietà per prevenire futuri incidenti.