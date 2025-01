Iran: in atti corte Appello Milano assente verbale sequestro beni

Milano, 10 gen. (Adnkronos) – Il verbale di sequestro degli oggetti sequestrati a Mohammad Abedini Najafabadi, arrestato lo scorso 16 dicembre ai fini estradizionali all'aeroporto Malpensa, non è agli atti del fascicolo della corte d'Appello di Milano, che deve valutare la richiesta di consegna dell'ingegnere iraniano agli Stati Uniti d'America. L'assenza non deve destare sospetti: da quanto si apprende è prassi che ai giudici competenti in materia non siano comunicati eventuali sequestri fatti nell'ambito di procedure per l'estradizione.

Il cellulare, il pc portatile, pen drive e componentistica elettronica trovati in possesso di Abedini sarebbero stati consegnati dalla Digos di Milano direttamente al procuratore capo di Milano, Marcello Viola, il quale tiene il materiale sotto custodia. Sul caso di Abedini è stato aperto un fascicolo a modello 45, che riguarda le notizie che non costituiscono reato.