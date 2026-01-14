Iran: Lombardo (Azione), 'grave astensione M5S su risoluzione unitaria'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – "L'astensione del Movimento Cinquestelle in commissione Esteri al Senato sulla risoluzione per l'Iran è un gravissimo errore politico. Bisognava dare un segnale di unità contro la repressione del regime iraniano". Lo dichiara il senatore di Azione, Marco Lombardo.

"Sono intervenuto a nome di Azione In Commissione Affari Esteri del Senato a sostegno della risoluzione.

Davanti alla richiesta del M5S di rinviare il voto; abbiamo tutti segnalato l’urgenza di prendere una posizione in tempi rapidi e con un consenso trasversale. Rispetto alle obiezioni del componente del M5S su un futuro intervento militare, ho ricordato che davanti ai crimini internazionali perpetrati dal regime degli ayatollah può essere legittimo l’intervento dell’uso della forza collettiva a protezione della popolazione civile. Di fronte al massacro in atto sarebbe infatti legittima l’iscrizione nelle liste delle organizzazioni terroristiche della principale forza militare del regime iraniano, il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica. Il M5S, un un primo momento ha tentato di rinviare la votazione per poi dichiarare il voto di astensione mentre la commissione esteri del Senato ha approvato il testo con il voto di tutti gli altri partiti. Un grave errore politico che fa venir meno il sostegno unanime della politica italiana alla lotta degli iraniani".