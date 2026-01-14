Roma, 14 gen (Adnkronos) – "L’astensione del M5S sulla mozione unitaria votata oggi al Senato a sostegno della resistenza iraniana è grave. Davanti a repressione e violazioni sistematiche dei diritti umani non esistono zone grigie: o con il popolo iraniano o con gli Ayatollah". Lo scrive sui social Pina Picierno, Pd, vice presidente del Parlamento Ue.
Iran: Picierno, 'grave astensione M5s, o con il popolo o con gli ayatollah'
