Iran: Prodi, 'io ho liberato Mastrogiacomo senza soccorso degli Usa'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – "Quando io ho liberato Mastrogiacomo mica ho avuto il soccorso degli Stati Uniti. Tutto il Paese ha agito. Meloni si è fatta un obiettivo personale. Il ministro degli Esteri allora è stato molto attivo, adesso non lo so. E' stata una gran bella cosa, ma per favore mettiamola in un contesto". Lo dice Romano Prodi a Omnibus su La7.