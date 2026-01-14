Iran: Ricciardi, 'M5S vicino a chi protesta ma no a intervento militare'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Chi ci accusa di presunte vicinanze con regimi, dittatori e quant’altro lo fa unicamente per nascondere le sue complicità con il genocidio del popolo palestinese. Noi siamo al fianco del popolo iraniano e di quei milioni di giovani che stanno scendendo ...

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – "Chi ci accusa di presunte vicinanze con regimi, dittatori e quant’altro lo fa unicamente per nascondere le sue complicità con il genocidio del popolo palestinese. Noi siamo al fianco del popolo iraniano e di quei milioni di giovani che stanno scendendo in piazza per un futuro diverso e di speranza, ma senza che questo significhi avallare folli interventi militari.

Non accettiamo lezioni da chi ha stretto le mani pregne di sangue di Netanyahu e ha amicizie ben più che discutibili". Così sui social Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.