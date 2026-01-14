Iran: risoluzione bipartisan, 'iniziative Ue e multilaterali per stop a repressione'

Roma, 14 gen (Adnkronos) – La commissione impegna il governo "ad attuare ogni iniziativa diplomatica utile a far desistere le autorità di Teheran dall’adozione di misure repressive nei confronti di pacifici manifestanti, nella convinzione che le iniziative spontanee della popolazione vadano innanzitutto comprese ed ascoltate". E' quanto si legge nella risoluzione bipartisan sull'Iran approvata da tutti i grippi (con l'astensione del M5s) in commissione Esteri del Senato e presentata dalla presidente Stefania Craxi.

Il testo, tra le altre cose, impegna anche il governo a "a promuovere, d’intesa con i partner dell’Unione europea e nelle opportune sedi multilaterali, iniziative urgenti volte a ottenere la cessazione dell’uso sproporzionato della forza, degli arresti arbitrari e delle violenze nei confronti dei manifestanti e dei soggetti più vulnerabili, con particolare attenzione alla tutela delle donne e dei minori" e a "sostenere, in ambito europeo, l’adozione e l’attuazione di misure mirate, sanzioni individuali e settoriali nei confronti di individui ed entità coinvolti nella repressione, assicurando al contempo la salvaguardia dei canali umanitari e dell’assistenza alla popolazione civile".

La risoluzione chiede poi "con fermezza alle autorità iraniane la rinuncia alla pena di morte quale strumento di repressione del dissenso e la sospensione immediata dei procedimenti giudiziari e delle condanne comminate in relazione alle proteste in corso" e anche di "adoperarsi affinché sia ripristinato il pieno accesso a internet e ai servizi di comunicazione, quale condizione essenziale per l’esercizio delle libertà di espressione e di informazione e per consentire un monitoraggio indipendente degli eventi".