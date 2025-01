Iraq, ambasciatore Fontana in visita a quartier generale Gksd a Baghdad

Baghdad, 25 gen. (Adnkronos) – "Un grande piacere rivedere a Baghdad il presidente di Gksd Kamel Ghribi. Anche in Iraq il grande gruppo italiano da lui guidato si conferma all’avanguardia, con progetti in varie città del paese, abbinando innovazione tecnologica e saper fare italiano". Lo ha scritto su X l'ambasciatore italiano in Iraq Niccolò Fontana. ()

L'incontro si è incentrato sui progetti che Gksd e Gsd stanno portando avanti nel settore della sanità. "Questi momenti non solo consolidano il nostro lavoro qui, ma creano anche un senso di inclusività e di unità tra l'Italia e l'Iraq", ha commentato Ghribi, dopo aver accolto l'ambasciatore.