Dall’8 al 31 gennaio 2025 si aprono le iscrizioni al nuovo anno scolastico, con alcune novità in vista: per il processo di iscrizione sarà obbligatorio utilizzare il sistema digitale per alcune categorie di scuole, permettendo di velocizzare il la procedura per le famiglie. Stando a quanto previsto dal nuovo sistema, si prevede che le domande di iscrizione per le classi iniziali delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali vengano inviate tramite una piattaforma digitale dedicata, per accedere alla quale i genitori dovranno utilizzare credenziali riconosciute a livello nazionale, come SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Iscrizioni a scuola: le novità e la piattaforma digitale

Tuttavia, il nuovo sistema digitale non riguarda tutte le scuole: ad esempio le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, agli istituti in Valle d’Aosta, Trento e Bolzano, e a percorsi scolastici specifici vedranno ancora il tradizionale formato cartaceo da consegnare presso le segreterie scolastiche. La piattaforma digitale, adibita all’iscrizione e progettata per l’agevolazione delle famiglie, fornisce strumenti per la scelta dell’istituto, come ad esempio una funzione di ricerca dedicata. Per procedere all’iscrizione occorrerà dapprima compilare la domanda con informazioni sull’alunno, la famiglia e almeno una scuola di preferenza. Di seguito si potrà procedere con l’inoltro della richiesta, dopodiché la domanda non potrà più essere modificata. Infine, sarà possibile monitorare lo stato della richiesta attraverso la propria aria riservata. L’ammissione dipenderà dalla disponibilità o meno dei posti. Qualora una scuola non potesse ospitare tutte le richieste degli iscritti, si applicheranno criteri di preferenza specifica del Consiglio d’istituto.

La nuova procedura per le iscrizioni a scuola

Sarà possibile inoltre verificare lo stato della domanda e, in caso di mancata accettazione, la richiesta verrà inoltrata in automatico alla scuola di seconda o terza scelta, come indicato. Dopo aver inviato la domanda, questa non potrà più subire modifiche. Sarà però possibile salvare una bozza e completarla successivamente, prima di inoltrarla definitivamente. Qualora vi fossero famiglie senza accesso a strumenti digitali, sarà possibile rivolgersi alle scuole stesse, che provvederanno per loro conto all’iscrizione. Non sarà necessario che l’alunno sia stato precedentemente registrato sulla piattaforma. Al momento dell’iscrizione basterà inserire i dati richiesti per completare il processo.