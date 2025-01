Ita: Tajani, 'necessaria compagnia aerea per maggiore presenza nel mondo'

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – "Oggi si conclude l'accordo per Ita. Abbiamo bisogno di una compagnia aerea italiana che permetta anche dal punto di vista commerciale di favorire una maggiore presenza italiana nel mondo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla presentazione alla Farnesina del rapporto 'Italia in 10 selfie' della fondazione Symbola.

"Stiamo lavorando su più fronti per aumentare il numero dei voli – ha aggiunto Tajani – Dopo il Venezia-Shangai, ora firmeremo un accordo per un volo dalla Mongolia a Bergamo. Stiamo lavorando in molti fronti per aumentare i voli che servono a far crescere la nostra economia, dove ogni azione è legata all'altra. Ci sono tante opportunità che non dobbiamo perdere".