Italia-Africa: Casellati, 'piano Mattei pietra miliare, tutta Ue si mobiliti'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Quella di oggi è "una preziosa occasione di confronto che ogni anno ci invita a ragionare su questioni cruciali per il nostro presente e il nostro futuro come quelle legate alla costruzione di un futuro sostenibile per il continente africano e al ruolo determinante della cooperazione e del dialogo interculturale". Così il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati in apertura dell''European Corporate Council on Africa and The Middle East ECAM Council Summit, in corso a Roma. "Quest’anno -ha rimarcato Casellati- il consesso assume una valenza ancora più rilevante perché segue di poche ore il 'Vertice Internazionale Italia-Africa-Un Ponte per una crescita comune', ospitato dal governo e al quale hanno partecipato i più importanti leader dell’Unione europea, dei Paesi africani e delle principali Organizzazioni internazionali che si occupano di sviluppo. Un evento, quest’ultimo che, a buon diritto, può essere considerato 'una pietra miliare' lungo il percorso di stretta cooperazione che il nostro Paese ha deciso di avviare con l’Africa".

Per Casellati "al centro di quest’approccio geopolitico strategico e inclusivo che punta a garantire stabilità e sicurezza nel bacino del Mediterraneo riportandolo al suo naturale baricentro politico ed economico, c’è come è noto 'il Piano Mattei'". "Per finanziare la transizione africana verso lo sviluppo sostenibile però, serve mobilitare risorse finanziarie ingenti -ha sottolineato Casellati- secondo la Banca Africana per lo Sviluppo, i Paesi africani presentano un ammanco dai 68 ai 108 miliardi di dollari all'anno rispetto al fabbisogno stimato tra 130 e 170 miliardi per lo sviluppo infrastrutturale. Una lacuna finanziaria che può essere colmata solo con un’azione concertata. Accanto agli obiettivi sostanziali finalizzati a supportare le sfide individuate dall’Agenda 2030, questo slancio italiano verso l’Africa deve protendere infatti verso un traguardo politico non meno importante: stimolare e rafforzare cioè l’azione e l’impegno di tutta l’Unione Europea nei confronti di quel continente, inquadrando il Piano Mattei in una dimensione multilaterale".

"Cooperazione e dialogo sono presupposti imprescindibili per poter vincere anche la battaglia contro il terrorismo e per la sicurezza, la pace, la stabilità geopolitica. Mai come in questo momento storico, caratterizzato dal riacutizzarsi di divisioni sfociate in tragici focolai di guerra tra Europa, Africa e Medio Oriente, è indispensabile opporre alle ragioni dell’odio quelle della collaborazione e della solidarietà".