Italia-Romania: Meloni, 'oltre 1 mln romeni nel nostro Paese, contributo importante'

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – "L'Italia è secondo cliente e secondo fornitore della Romania, ed è il primo investitore in Romania per numero di aziende registrate. Il fortissimo radicamento della comunità imprenditoriale italiana, che conta oltre 50mila aziende, è un segno tangibile di come i nostri rapporti siano estremamente intensi. La presenza italiana è una presenza fondamentale in tanti comparti, soprattutto quelli strategici, dall'energia alle grandi infrastrutture, agroalimentare, servizi bancari, la sanità. E come c'è un pezzo di Italia in Romania, c'è anche un importante pezzo di Romania in Italia: la comunità romena è la comunità straniera più numerosa residente in Italia, oltre un milione di persone, e offre alla nostra comunità un contributo estremamente importante". Così la premier Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro della Romania Marcel Ciolacu.