Italia-Singapore: Meloni vede Shanmugaratnam, focus su guerre, sicurezza e IA

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – Al centro dei colloqui tra la premier Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica di Singapore, Tharman Shanmugaratnam, oggi a Palazzo Chigi, "gli importanti legami economici, scientifici fra Italia e Singapore, l’incremento degli investimenti e la comune azione delle due Nazioni a tutela della pace, della sicurezza e dell’ordine internazionale basato sulle regole. I due leader hanno discusso dell’ulteriore rafforzamento della collaborazione bilaterale in settori di punta quali l’intelligenza artificiale e le energie rinnovabili, ed effettuato uno scambio di vedute sulle principali crisi geopolitiche, compresi il conflitto in Ucraina e la situazione a Gaza". Lo rende noto Palazzo Chigi in una nota diffusa in serata.