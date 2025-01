Italiani in viaggio per l'Epifania: un milione di partenze attese

Un milione di italiani in viaggio

Per il Ponte dell’Epifania, si prevede che circa un milione di italiani sceglierà di partire per una breve vacanza. Secondo un’analisi condotta da Tecnè per conto di Federalberghi, il 91% dei viaggiatori opterà per una meta all’interno dei confini nazionali, mentre solo il 9% si avventurerà all’estero. Questa tendenza evidenzia un forte attaccamento degli italiani alle bellezze locali, con la maggior parte che preferisce visitare regioni vicine, mantenendo un contatto con il proprio territorio.

Scelte di soggiorno e spesa

La durata media del soggiorno per coloro che hanno scelto di viaggiare durante l’Epifania sarà di circa 3,3 notti. La spesa pro capite per chi rimarrà in Italia si attesta sui 362 euro, mentre chi deciderà di recarsi all’estero spenderà mediamente 544 euro. Questo rappresenta un giro d’affari complessivo di circa 400 milioni di euro, un segnale positivo per il settore turistico italiano, che continua a recuperare dopo le difficoltà degli ultimi anni.

Preferenze di alloggio e modalità di prenotazione

Per quanto riguarda le preferenze di alloggio, gli italiani mostrano una netta preferenza per gli alberghi, scelti dal 34,7% dei viaggiatori, seguiti dai B&B con il 30,4%. La modalità di prenotazione più comune è quella di contattare direttamente la struttura tramite il sito ufficiale (35,1%) o telefonicamente (20,9%). Questo comportamento evidenzia un desiderio di personalizzazione e di contatto diretto con le strutture ricettive, che possono offrire un servizio più attento e mirato.

Motivazioni e influenze climatiche

Le motivazioni principali che spingono gli italiani a viaggiare durante l’Epifania sono la ricerca di riposo e relax (61,8%), seguite dal divertimento (38,1%) e dalla possibilità di praticare sport (17,6%). È interessante notare che, nonostante le incertezze climatiche, il 33,4% degli intervistati afferma che il meteo non influenzerà le loro decisioni di viaggio. Tuttavia, il 26,3% degli intervistati ammette che le condizioni meteorologiche potrebbero condizionare la scelta della meta.

Regali e intenzioni di viaggio future

Infine, in merito ai regali per l’Epifania, emerge una tendenza significativa: il 44,5% degli italiani desidera ricevere un viaggio da sogno, preferibilmente in hotel o strutture alberghiere situate in località incantevoli. Questo desiderio di viaggiare si riflette anche nelle intenzioni future, con almeno il 25% degli intervistati che ha già manifestato l’intenzione di programmare un viaggio tra gennaio e giugno 2025. Un segnale di ottimismo per il settore turistico, che si prepara a un anno ricco di opportunità.