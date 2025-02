Lavora con Italo Treno: opportunità per diplomati come hostess e steward nelle stazioni. Candidati online e scopri le sedi e scadenze per inviare la tua domanda.

Italo Treno, la compagnia ferroviaria gestita da NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori), è alla ricerca di personale da impiegare come hostess e steward nelle sue stazioni. Quale il profilo ideale? I profili ideali per le selezioni sono aperte a candidati con almeno un diploma di scuola superiore e una solida esperienza di due anni in ambiti come vendite, turismo o trasporti.

Italo ricerca personale: requisiti per il lavoro da hostess e steward per diplomati

Le domande devono essere inviate entro scadenze specifiche, a seconda della sede scelta. Quali i requisiti per le posizioni di hostess e steward?

I candidati devono possedere i seguenti requisiti per poter partecipare alla selezione:

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore o laurea

Inglese fluente

Esperienza di almeno 2 anni nei settori vendite, turismo o trasporti

Disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi

Inoltre, è richiesta una buona capacità comunicativa, flessibilità e orientamento al cliente. È considerato un vantaggio un’esperienza lavorativa all’estero.

Italo ricerca personale: come candidarsi per il lavoro nelle stazioni per diplomati

Come candidarsi? Per presentare la domanda, basta visitare il sito ufficiale di Italo e andare alla sezione “Lavora con noi”, dove sono indicate le posizioni aperte. Cliccando sulla posizione di interesse, si verrà indirizzati al sito della società di recruiting per completare la domanda.

Sedi e scadenze

Italo sta cercando personale nelle stazioni di Verona, Reggio Emilia, Bologna, Milano, Firenze e Venezia. Ogni sede ha una propria scadenza per le domande e il numero di posti disponibili:

Milano: 9 posti, scadenza 31 marzo 2025

Reggio Emilia: 2 posti, scadenza 29 marzo

Firenze: 3 posti, scadenza 29 marzo

Verona: 6 posti (3 con scadenza 1 aprile, 3 con scadenza 31 maggio)

Venezia: 3 posti, scadenza 30 marzo

Bologna: 3 posti, scadenza 31 marzo

I candidati che verranno parteciperanno a un corso di formazione di circa un mese, che inizierà ad aprile 2025. Il bonus? C’è un’ulteriore offerta per 23 posti, con scadenza per la domanda fissata al 30 maggio.