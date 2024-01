Iv: Renzi, 'Leopolda a 10 anni da nostro Governo quando abbassavamo le tasse'

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Arriva, arriva: la Leopolda ormai è in rampa di lancio. Stiamo per 'riaccendere le stelle'. Volano gli iscritti! E grazie a chi ci sta dando una mano e un’idea. Sarà un’edizione impressionante anche perché sarà propr...

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – "Arriva, arriva: la Leopolda ormai è in rampa di lancio. Stiamo per 'riaccendere le stelle'. Volano gli iscritti! E grazie a chi ci sta dando una mano e un’idea. Sarà un’edizione impressionante anche perché sarà proprio nei giorni del decennale del nostro Governo (quando le tasse si abbassavano e i salari aumentavano). Ma parleremo molto, moltissimo, di futuro a cominciare dall’intelligenza artificiale. Non vedo l’ora di riabbracciarvi dal vivo". Lo scrive sulla Enews Matteo Renzi.