Iv: Renzi, 'su mio cognato nemmeno un tweet, volevano distruggermi'

Roma, 20 giu (Adnkronos) – "Ieri non c’è stato un comunicato stampa di Fratelli d’Italia, nè dei novelli garantisti di sinistra, nè dei vecchi giustizialisti di destra, non c’è stato un post/tweet di chi mi ha attaccato allora, non c’è stata una telefonata di scuse nemmeno in privato. Volevano distruggermi la reputazione e l’immagine. E ne hanno combinate tante, troppe". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews sull'assoluzione del cognato.

"Non trovo un commentatore che scriva mezza riga, un giornale che pubblichi la notizia, un talk che dedichi un approfondimento. No, non ne parla praticamente nessuno: solo Il Giornale ha fatto un articolo. Nessuno degli altri, nessuno. Qualcosa in cronaca locale, una foto notizia. Il Fatto Quotidiano aveva fatto una prima pagina all’epoca, oggi pubblica un misero trafiletto", aggiunge il leader di IV.