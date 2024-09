Javier e Tommaso sono stati censurati dal Grande Fratello, causando scalpore tra i Gieffini.

Quest'anno è attivo nuovamente il livestreaming 24 ore su 24 del Grande Fratello, permettendo di seguire costantemente i concorrenti. Nel pomeriggio, due concorrenti, Javier Martinez e Tommaso Franchi, hanno causato una censura dal programma parlando delle ragioni per cui gli uomini consumano ananas. In risposta a un commento di Yulia, Franchi stava per elaborare sulle specifiche proprietà dell'ananas, quando la regia ha interrotto l'audio per evitare discorsi non adatti per tutte le età. Successivamente, un commento sul gusto dell'ananas ha portato alla decisione della regia di cambiare l'inquadratura.

Per nostra fortuna, quest’anno il livestreaming 24 ore su 24 del Grande Fratello è nuovamente attivo, ciò significa che possiamo seguire costantemente le peripezie dei concorrenti, che spesso durante la notte si abbandonano e si sentono più disinibiti. Tuttavia, oggi non abbiamo dovuto aspettare fino a tarda notte per avere una sorpresa, in quanto nel mezzo del pomeriggio due concorrenti hanno causato una censura dal programma. Un gruppo di loro si era riunito per socializzare e, nel corso della conversazione, gli uomini hanno iniziato a parlare di questioni piuttosto curiose.

I concorrenti hanno causato la censura del Grande Fratello.

Javier Martinez, rivolgendosi a Ilaria Galassi, Shalia Gatta, Yulia Bruschi, Eleonora Cecere e Jessica Morlacchi, ha dichiarato che gli uomini consumano spesso ananas e ne bevono il succo per motivi specifici: “Voi donne dovreste sapere perché noi uomini consumiamo l’ananas. Sì, noi maschi spesso lo consumiamo. Non fate finta di non capire perché lo facciamo”.

Eleonora e Ilaria erano perplesse e hanno detto di non saperlo, mentre Yulia ha ammesso: “Penso di sapere, perché addolcisce”. Subito dopo è intervenuto Tommaso Franchi, affermando: “Sì, esatto. Serve a rendere più dolce il…”. La regia ha prontamente silenziato l’audio prima che Tommaso completasse la sua frase, impedendo che venissero dette cose non adatte a un pubblico di tutte le età.

Poco dopo, l’audio è stato ripristinato dalla regia e abbiamo potuto ascoltare Jessica dire: “Ora, probabilmente, la casa di Javier sarà piena di succhi di ananas”. Tuttavia, un’altra ragazza ha rivelato un particolare sorprendente: “Sì, va bene, ma il gusto…” La regia sembra essere stata presa alla sprovvista e ha rapidamente cambiato l’immagine in onda, mostrando le riprese della stanza dove Luca Calvani stava dormendo.

Ora, però, sappiamo che Javier e Tommaso, noti per la loro avvenenza, prestano molta attenzione alla loro dieta e tra i loro cibi prediletti vi è l’ananas.