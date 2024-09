Jessica Morlacchi ha deciso di abbandonare la band dei Gazosa, ma cosa ha svolto durante il tempo trascorso lontano dalla ribalta?

Jessica Morlacchi, ex membro dei Gazosa, ha vissuto un periodo di successo tra il 2001 e il 2002 prima di scomparire dalla scena musicale. Nel 2013, è stata invitata a partecipare a The Voice Of Italy da Rai2. In un'intervista, Morlacchi ha raccontato di essere stata troppo vulnerabile per l'industria musicale e di aver lasciato i Gazosa a causa di attacchi di panico. Dopo un difficile periodo personale, è tornata alla musica, riscuotendo successo con Ora O Mai Più, Tale e Quale Show e Serena Bortone. Nonostante abbia provato vari lavori, la Morlacchi afferma di non aver mai abbandonato la musica.

Jessica Morlacchi ha goduto di un periodo prospero tra il 2001 e il 2002 con i Gazosa, ma poi è scomparsa dalla scena musicale finché nel 2013 Rai2 non l’ha invitata a partecipare a The Voice Of Italy come concorrente. In un’intervista passata con Gay.it, Morlacchi ha riflettuto sul suo inizio nella musica, confessando di essere stata troppo vulnerabile per gestire un’industria che si muoveva a un ritmo più rapido di lei. Ha rivelato pure la motivazione dietro il suo addio ai Gazosa nel culmine del loro successo – i suoi attacchi di panico. A soli 15 anni, poco dopo la pubblicazione della cover di Nessuno Mi Può Giudicare, è stata costretta a lasciare tutto e tutti, incapace di esibirsi sul palco. Ha vissuto un’esperienza che non augura a nessuno, ma si è ristabilita due anni dopo grazie all’aiuto di un competente psichiatra. Secondo Morlacchi, la fonte del suo disagio era le responsabilità eccessive che ha dovuto sostenere da bambina. Sebbene la sua vita fosse stupefacente, era decisamente troppo per una ragazza della sua età.

Dopo il suo periodo a The Voice Of Italy, Morlacchi ha attraversato un periodo di dimenticanza per altri cinque anni, fino a quando non è arrivato il successo di Ora O Mai Più, poi Tale e Quale Show e infine Serena Bortone. Durante questi anni, Morlacchi ha provato vari lavori. “Ho fatto di tutto. Ho lavorato in un centro estetico, in uno studio di grafica e anche in un fast food, ma la musica, credetemi, non l’ho mai abbandonata”, ha affermato.