Roma, 26 nov (Adnkronos) – Cambiare il Rosatellum? “In questo momento non ritengo proprio sia un'urgenza del Paese". Lo ha detto Angegol Bonelli a Un giorno da Pecora, su RadioUno.
L.elettorale: Bonelli, 'non ritengo sia una urgenza del Paese'
