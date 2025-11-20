L.elettorale: Mancini (Pd), 'no a sedersi a tavolo se c'è indicazione premier'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Sulla legge elettorale al momento non ci sono contatti nè formali nè informali. Ogni rapporto con i vertici nostri è stato smentito. Ma soprattutto, io personalmente, trovo in questa vicenda - quella dello scontro con il Colle - la conferma del ...

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – "Sulla legge elettorale al momento non ci sono contatti nè formali nè informali. Ogni rapporto con i vertici nostri è stato smentito. Ma soprattutto, io personalmente, trovo in questa vicenda – quella dello scontro con il Colle – la conferma del fatto che è sbagliato sedersi a discutere una legge elettorale se il presupposto è l'indicazione del candidato premier e un premio di maggioranza che in realtà non assicura stabilità".

Lo dice Claudio Mancini, deputato Pd, interpellato dall'Adnkronos.

"Non c'è nessuna certezza della maggioranza assoluta perché il premio regionale non può che essere fatto regione per regione e quindi serve solo ad avere alla Camera un vantaggio. Di fatto è un Porcellum con qualche ritocco". Ma qualcuno nelle opposizioni potrebbe essere tentato dal sostenere una riforma di questo tipo? "Non credo, le opposizioni non hanno nessuna convenienza ad assecondare una riforma della legge elettorale che va nella direzione di esasperare la personalizzazione della candidatura premier e che dichiara dall'inizio che l'obiettivo è fare all-in su tutte le cariche istituzionali".

A destra dicono che l'indicazione del premier creerebbe problemi in un centrosinistra in cui ancora non è chiaro come verrà scelto il candidato premier… "La destra si occupi della destra e di noi ci occupiamo da soli".