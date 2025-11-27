L.elettorale: Pagano (FI), 'aggiornarla è la priorità, premierato entro legislatura'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "La priorità oggi è aggiornare la legge elettorale, che non è mai stata adeguata alla riduzione del numero dei parlamentari e resta pensata per 945 eletti. Con questo impianto, è ancora più forte il rischio di un sostanziale pareggi...

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "La priorità oggi è aggiornare la legge elettorale, che non è mai stata adeguata alla riduzione del numero dei parlamentari e resta pensata per 945 eletti. Con questo impianto, è ancora più forte il rischio di un sostanziale pareggio tra coalizioni, uno scenario che può compromettere la governabilità del Paese.

Serve invece un sistema che garantisca la possibilità di individuare, già dal giorno successivo al voto, una maggioranza parlamentare chiara, per dare stabilità al Paese". Così il presidente della I commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano di Forza Italia, intervenendo a Sky Start.

"Per quanto riguarda la riforma del premierato: è in Commissione Affari Costituzionali da un anno, era in calendario a novembre, ed è semplicemente slittata in avanti. In I Commissione stiamo terminando il ciclo di audizioni e certamente affronteremo presto il tema nel merito, per concluderlo entro la fine della legislatura", conclude.