L.elettorale: Silvestri, 'M5S per proporzionale puro, primarie? Ora non ci interessano'

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – Il tema delle primarie “momentaneamente non ci interessa tantissimo, si vedrà dalla legge elettorale”. Così Francesco Silvestri del Movimento Cinque Stelle, ospite al programma Start di Sky Tg24.

“Il premier che andrà, che sia Conte, Schlein, Silvestri o chiunque altro, metterà o meno il salario minimo? Cercherà di depotenziare alcuni capitoli di spesa come il Ponte sullo Stretto e li metterà per le infrastrutture o no?”, ha proseguito.

“Noi siamo sempre stati a favore del proporzionale puro. Il proporzionale che propone il centrodestra è diverso da quello del Movimento Cinque Stelle perché loro propongono il premio di maggioranza, noi proponiamo che una rappresentanza parlamentare debba avere i parlamentari rispetto alle percentuali che abbiamo preso”, ha concluso.