L.elettorale: Taruffi, 'c.destra la vuole cambiare perché sennò perdono'**

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Vogliono cambiare la legge elettorale perché sanno, e oggi dopo il voto in Puglia e in Campania lo sanno ancora di più, che non vincerebbero le elezioni". Lo dice Igor Taruffi del Pd a La7. ...