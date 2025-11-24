Home > Flash news > **L.elettorale: Taruffi, 'c.destra la vuole cambiare perché senn&...

**L.elettorale: Taruffi, 'c.destra la vuole cambiare perché sennò perdono'**

default featured image 3 1200x900

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Vogliono cambiare la legge elettorale perché sanno, e oggi dopo il voto in Puglia e in Campania lo sanno ancora di più, che non vincerebbero le elezioni". Lo dice Igor Taruffi del Pd a La7. ...

di Pubblicato il

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Vogliono cambiare la legge elettorale perché sanno, e oggi dopo il voto in Puglia e in Campania lo sanno ancora di più, che non vincerebbero le elezioni". Lo dice Igor Taruffi del Pd a La7.