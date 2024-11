È arrivata la replica del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, al tweet di Elon Musk che recitava: “Questi giudici devono andare via“. Le parole di Musk erano relative alla decisione dei magistrati italiani che avevano sospeso la convalida del trattenimento di sette migranti provenienti dall’Egitto e dal Bangladesh, detenuti nel centro di Gjader.

La replica del presidente Sergio Mattarella

Il presidente, senza mai citare esplicitamente Musk, ha preso posizione sulla vicenda:

“L’Italia è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che ‘sa badare a se stessa nel rispetto della sua Costituzione”.

Il presidente della Repubblica interviene nella polemica politica che ha coinvolto la sinistra italiana e il magnate di X, protagonista di una forte dichiarazione nei confronti dei giudici: “Il popolo italiano vive in una democrazia o è un’autocrazia non eletta a prendere le decisioni?”. Le parole dell’imprenditore erano riferite alla decisione della magistratura, che nei giorni scorsi ha bloccato il trasferimento dei migranti irregolari negli hub costruiti in Albania, in base all’accordo tra i governi di Roma e Tirana.

“Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni“, ha aggiunto il capo dello Stato nel comunicato ufficiale.

Elon Musk nominato capo Dipartimento per l’Efficienza del Governo

Il presidente fa riferimento alla notizia secondo cui Elon Musk è stato nominato dal neo-presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, super-responsabile del Dipartimento per l’Efficienza Governativa. Il suo incarico avrà come obiettivo un governo più piccolo, con più efficienza e meno burocrazia.