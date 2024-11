Artisti e attivisti uniti per promuovere il messaggio del consenso come diritto fondamentale.

Un’iniziativa di grande impatto

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Fondazione “Una Nessuna Centomila” ha lanciato una campagna di sensibilizzazione dal titolo “Se io non voglio, tu non puoi”. Questa iniziativa si propone di diffondere un messaggio chiaro e potente: il consenso non è una concessione, ma un diritto inalienabile di ogni individuo. La campagna si distingue per il suo approccio diretto e incisivo, mirato a far riflettere la società sull’importanza del rispetto della volontà altrui.

Il ruolo degli artisti e degli attivisti

Numerosi artisti e attivisti hanno deciso di unirsi a questa causa, portando la loro voce e il loro volto per dare visibilità a chi spesso non riesce a farsi sentire. Tra i partecipanti ci sono nomi noti della cultura e dello spettacolo, come Manuel Agnelli, Amadeus, e Fiorella Mannoia, che hanno scelto di schierarsi apertamente contro la violenza di genere. La loro partecipazione non solo arricchisce la campagna, ma contribuisce a creare un movimento collettivo che mira a rompere il silenzio e a promuovere una cultura del rispetto e della consapevolezza.

Un messaggio che deve essere ascoltato

Il silenzio non può più essere una scelta. Questo è il messaggio centrale della campagna, che invita tutti a riflettere sull’importanza del consenso nelle relazioni interpersonali. La violenza contro le donne è un problema che affligge la nostra società e che richiede un impegno collettivo per essere affrontato. La campagna “Se io non voglio, tu non puoi” si propone di educare e sensibilizzare, affinché ogni individuo possa sentirsi libero di esprimere la propria volontà senza timore di conseguenze. Solo attraverso la consapevolezza e il rispetto reciproco possiamo costruire un futuro migliore, libero dalla violenza.