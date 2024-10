L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), su mandato del ministero della Salute, ha realizzato il Programma nazionale Esiti (Pne) decretando quali sono gli ospedali migliori sul territorio, analizzandone ben 1.363 tra pubblici e privati.

I primi tre classificati

L’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano per il terzo anno consecutivo viene confermato come il migliore ospedale d’Italia, ottenendo livelli altissimi d’eccellenza in ben 7 delle 8 aree prese in considerazione.

L’Azienda ospedaliera di Ancona, un ospedale pubblico, si posiziona al secondo posto, salendo di classifica rispetto allo scorso anno.

Infine, al terzo posto, troviamo l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze, anche questa un istituto pubblico.

Le altre eccellenze

Sono undici gli ospedali considerati come i migliori nel nostro Paese e si trovano quasi tutti al Centro-Nord. Questi sono: l’ospedale Maggiore di Lodi, la Casa di cura Mater Domini a Castellanza (Va), l’ospedale Borgo Roma di Verona, il presidio sanitario Gradenigo a Torino, l’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, la Casa di cura Villa Serena di Città Sant’Angelo (Pe), l’ospedale Bellaria di Bologna e la Casa di cure Orestano a Palermo.

Aumentati i ricoveri

Dalle indagini emerge che dopo la pandemia, che aveva ridotto al minimo l’attività ospedaliera, sono tornati a salire i ricoveri in Italia. Nel 2023 sono stati quasi 8 milioni i ricoveri, ovvero 312mila in più rispetto al 2022. Un dato che risulta molto chiaro, collegato a questo innalzamento dei numeri, è che più è alto il numero di interventi effettuati da una struttura sanitaria, più le cure saranno di qualità.