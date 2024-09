La condizione meteorologica in Emilia Romagna rimane severa, specialmente tra Ravenna e Forlì.

La condizione meteorologica in Emilia Romagna rimane severa, specialmente tra...

La situazione idrogeologica in Emilia Romagna, in particolare tra Ravenna e Forlì, rimane critica a seguito di gravi inondazioni. Il rischio di ulteriori inondazioni a causa dei fiumi alluvionati è elevato, nonostante un leggero miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le conseguenze dell'evento includono due persone mancanti, mille evacuati e la chiusura di strade e istituti di istruzione. Le autorità hanno emesso ordinanze per restare sui piani superiori nelle aree colpite.