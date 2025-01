La testimonianza di Giuliana Sgrena

Giuliana Sgrena, giornalista e scrittrice, ha vissuto in prima persona l’incubo del rapimento durante la sua esperienza in Iraq nel 2005. Oggi, le sue parole risuonano forti e chiare in merito alla situazione di Cecilia Sala, attualmente detenuta in condizioni critiche. “Le condizioni in cui Cecilia è detenuta sono tremende, nessuno dovrebbe essere tenuto in quelle condizioni”, afferma Sgrena, sottolineando l’importanza di garantire i diritti umani in ogni nazione.

Il peso della detenzione

Riflettendo sulla sua esperienza, Sgrena ricorda come la detenzione in un Paese straniero possa essere devastante. “Essere lontani da casa, senza alcun riferimento, ti destabilizza completamente”, racconta. La mancanza di notizie e la sensazione di isolamento possono portare a momenti di disperazione. “Stare un mese senza alcun tipo di comunicazione è gravissimo”, aggiunge, evidenziando l’importanza di mantenere un contatto con il mondo esterno.

Il ruolo cruciale della diplomazia

In questo contesto, Sgrena sottolinea quanto sia fondamentale il ruolo della diplomazia per garantire la liberazione di Cecilia Sala. “È necessario fare tutto il possibile affinché questa giornalista venga liberata immediatamente”, afferma, richiamando l’attenzione sulla necessità di trovare soluzioni efficaci per affrontare la situazione. La sua esperienza personale le consente di comprendere appieno le sfide che Cecilia sta affrontando, inclusa la violenza psicologica che può derivare dalla detenzione.

Il giornalismo sotto attacco

Infine, Sgrena riflette sul crescente rischio che i giornalisti affrontano oggi. “Fare questo lavoro è diventato molto rischioso”, afferma, citando i recenti eventi in Ucraina e Gaza. La libertà di stampa è sotto attacco, e i giornalisti che cercano di mantenere una posizione neutrale possono facilmente diventare bersagli. La sua testimonianza serve da monito per tutti coloro che lavorano nel campo del giornalismo, evidenziando l’importanza di proteggere i diritti umani e la libertà di espressione in tutto il mondo.