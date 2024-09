La genitrice di Paolo Stasi ha affermato che 'è stato assassinato senza alcun motivo'.

Annunzia D'Errico, madre del giovane ucciso Paolo Stasi, ha dichiarato in tribunale di non credere che suo figlio dovesse 50mila euro a Luigi Borracino, sostenendo che il debito fosse solo di mille euro. Borracino è già stato condannato a 20 anni per l'omicidio di Stasi, e insieme a D'Errico e altre cinque persone è accusato di detenzione di droghe illecite. D'Errico ha ammesso di aver fumato marijuana con suo figlio e che la droga veniva confezionata in casa, ma ha negato di trarne un guadagno. Ha dipinto suo figlio come ingenuo e facilmente ingannabile. Infine, ha affermato che non conosceva gli altri imputati, ad eccezione di Borracino, e che suo marito era all'oscuro della situazione.