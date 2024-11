Un impegno costante per la prevenzione

Il 25 novembre segna la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un’occasione per riflettere sull’importanza di un impegno collettivo nella lotta contro questo fenomeno. La Polizia di Stato, attraverso la campagna “Questo non è amore”, si fa portavoce di un messaggio chiaro: la violenza di genere deve essere fermata. Gli agenti si mobilitano in tutte le province italiane, avvicinandosi alle potenziali vittime nei luoghi di aggregazione, offrendo loro la possibilità di denunciare in un ambiente protetto.

Il valore della denuncia e del supporto

La denuncia rappresenta un passo fondamentale per chi vive situazioni di violenza. Come sottolineato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è essenziale non limitarsi a guardare i numeri, ma comprendere le storie e le sofferenze che si celano dietro di essi. La campagna non si rivolge solo alle vittime, ma anche a familiari, amici e colleghi, affinché tutti possano contribuire a sostenere chi vive questa drammatica realtà. Attraverso l’app YouPol, è possibile denunciare episodi di violenza in modo diretto e anonimo, garantendo un intervento tempestivo della Polizia.

Spazi protetti e supporto psicologico

La Polizia di Stato ha istituito stanze di ascolto protetto in molte questure, creando un ambiente confortevole per le vittime. Qui, le donne possono sentirsi al sicuro e supportate, evitando la vittimizzazione secondaria. Inoltre, gli agenti specializzati collaborano con psicologi e personale della rete locale antiviolenza per offrire un supporto completo a chi decide di denunciare. È fondamentale che le vittime si sentano comprese e ascoltate, e che ricevano il sostegno necessario per affrontare il loro dramma.

Interventi per gli autori di violenza

La prevenzione non si limita a proteggere le vittime, ma si estende anche agli autori di violenza. Attraverso il Protocollo Zeus, le Questure informano gli autori di violenze domestiche e atti persecutori sulla presenza di centri specializzati che offrono percorsi di consapevolezza. Questi interventi mirano a ridurre la recidiva, aiutando gli autori a gestire i propri impulsi. La Polizia di Stato si impegna anche a educare i giovani, affrontando temi come il “revenge porn” e il cyberstalking nelle scuole, per formare adulti consapevoli e responsabili.