Il 25 novembre non è solo una data, ma un richiamo all'azione per tutti i giorni dell'anno.

Un giorno simbolico per la lotta

Il 25 novembre è una data che segna la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un momento di riflessione e sensibilizzazione su un tema che purtroppo continua a essere attuale. La violenza di genere non è un problema relegato a un giorno specifico, ma una piaga sociale che richiede un impegno costante e collettivo. Gino Cecchettin, padre di Giulia, vittima di femminicidio, ha sottolineato l’importanza di non limitarsi a commemorare, ma di trasformare questa giornata in un percorso di consapevolezza e azione quotidiana.

Il messaggio di Gino Cecchettin

In un videomessaggio toccante, Cecchettin ha invitato tutti a portare rispetto alle donne non solo il 25 novembre, ma ogni giorno dell’anno. La sua testimonianza è un richiamo forte e chiaro: la vita è sacra e deve essere preservata. Ogni giorno, in Italia e nel mondo, si registrano episodi di violenza, femminicidi e omicidi che non possono essere ignorati. La società deve prendere coscienza di questa realtà e lavorare insieme per un cambiamento culturale profondo.

Un impegno collettivo per il cambiamento

La lotta contro la violenza sulle donne deve coinvolgere ogni cittadino. È fondamentale che le istituzioni, le associazioni e i singoli individui si uniscano per promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza. La comunicazione è uno strumento potente: è necessario diffondere il messaggio che la vita è sacra e che ogni forma di violenza deve essere condannata. Solo così si potrà sperare di costruire una società in cui le donne possano vivere senza paura e in piena libertà.