La madre sospettata di aver ucciso i suoi neonati è stata sottoposta a provvedimento precauzionale.

La Procura di Parma ha tenuto una conferenza stampa per discutere i dettagli del caso di Chiara, 22 anni, accusata di omicidio per due neonati nella sua casa a Vignale di Traversetolo. I due casi si sono verificati con un anno di distanza l'uno dall'altro. Al momento della conferenza, i carabinieri stavano eseguendo un provvedimento cautelare nei suoi confronti.

