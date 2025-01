Un evento che unisce tradizione e divertimento

Oggi pomeriggio, Pistoia ha accolto circa 6.500 persone, un numero che testimonia il successo della manifestazione dedicata alla Befana. Questo evento, giunto alla sua 31esima edizione, è diventato un appuntamento imperdibile per le famiglie, che si sono radunate in piazza con i bambini, tutti con il naso all’insù, in attesa della spettacolare discesa della Befana dal campanile del Duomo, alto 66 metri. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione nazionale vigili del fuoco, in collaborazione con il comando provinciale e il Comune, dimostrando come la sinergia tra istituzioni e associazioni possa creare momenti di grande gioia per la comunità.

Un pomeriggio ricco di sorprese

Prima della discesa, il pubblico ha potuto assistere a una serie di eventi animati da Lorenzo Branchetti, noto per la sua partecipazione alla Melevisione, e dal personaggio di Geronimo Stilton, il topo intellettuale amato dai bambini. La musica dell’Orkestraccia Light, composta da cinque talentuosi musicisti, ha ulteriormente arricchito l’atmosfera festosa. La discesa della Befana, però, non è stata priva di imprevisti: durante il volo, la scopa della Befana ha subito un’avaria, costringendola a un atterraggio forzato nel campanile, dove è rimasta bloccata. I bambini, inizialmente delusi, hanno assistito con curiosità alla scena, mentre la Befana, in cerca di aiuto, ha invocato l’assistenza di Babbo Natale, senza successo.

Il salvataggio e la distribuzione dei doni

Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, arrivando a sirene spiegate per soccorrere la Befana. Dopo averla imbracata, sono riusciti a calarla dalla torre campanaria, permettendo così alla Befana di riprendere il suo compito di distribuzione di dolcetti ai bambini presenti. Questo gesto ha riacceso l’entusiasmo tra i piccoli, che hanno potuto ricevere i tanto attesi doni. Tra le autorità presenti, il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo, che uniscono grandi e piccini, ringraziando i volontari che hanno reso possibile la festa. Anche il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha elogiato l’iniziativa, evidenziando come ogni anno cresca e migliori, portando gioia e magia nella piazza di Pistoia.