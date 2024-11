Un’importante delibera per la memoria storica

Ieri, la Giunta di Roma Capitale ha approvato una proposta di delibera che segna un passo significativo nella valorizzazione della memoria storica del nostro Paese. L’immobile, noto come la ‘Mansarda di Trevi’, è stato per anni la residenza del presidente della Repubblica Sandro Pertini e della moglie Carla Voltolina. Questo luogo, carico di storia e significato, verrà ora concesso in uso all’Ente Stati Generali del Patrimonio Italiano, che si occuperà della sua ristrutturazione e trasformazione in un centro culturale.

Un centro culturale dedicato ai presidenti italiani

La ‘Mansarda di Trevi’ non sarà solo un luogo di memoria, ma diventerà anche un importante centro culturale. L’iniziativa ‘Le Città Presidenziali’ prevede la creazione di un itinerario che permetterà ai visitatori di esplorare i luoghi significativi legati alla vita dei presidenti della Repubblica Italiana. La consigliera capitolina Antonella Melito, prima firmataria della mozione, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, che mira a rendere omaggio a figure storiche come Pertini, il cui impegno per la giustizia e la libertà rimane un faro per le generazioni future.

Spazi dedicati alla cultura e alla formazione

All’interno della Mansarda, verranno allestiti spazi dedicati alla cultura e alla formazione. Una biblioteca raccoglierà libri e pubblicazioni sui presidenti italiani, mentre una sala delle Lauree sarà dedicata a Sandro Pertini, progettata per accogliere studenti, ricercatori e docenti. Inoltre, una sala intitolata a Carla Voltolina sarà utilizzata per conferenze, mostre d’arte e presentazioni di libri. Questi spazi non solo celebreranno la memoria di Pertini, ma offriranno anche opportunità di apprendimento e crescita culturale per la comunità.

Un ringraziamento per l’impegno nella memoria storica

Il progetto ha ricevuto il sostegno di diversi esponenti politici e culturali, tra cui Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli. Spini ha evidenziato l’importanza di creare un luogo che permetta alle nuove generazioni di conoscere e comprendere l’eredità di Pertini, un presidente che ha dedicato la sua vita alla lotta per la giustizia e la libertà. La ‘Mansarda di Trevi’ rappresenta quindi non solo un omaggio a un grande leader, ma anche un’opportunità per educare e ispirare le future generazioni.