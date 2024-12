Un tragico evento che ha scosso la comunità

La morte di Ramy Elgaml, un giovane di 19 anni, ha lasciato un segno profondo nella comunità milanese. L’incidente, avvenuto durante un inseguimento con i Carabinieri, ha suscitato una serie di reazioni emotive e manifestazioni di protesta nel quartiere. La famiglia di Ramy, in particolare i genitori, ha espresso il desiderio di ottenere giustizia e chiarezza su quanto accaduto. “Crediamo nella Legge e speriamo di ottenere una giustizia ‘dritta’, che non venga deviata da una parte o dall’altra”, ha dichiarato il padre del giovane, sottolineando l’importanza di un processo equo e trasparente.

Il dialogo con le istituzioni

In un incontro avvenuto con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, la famiglia ha ricevuto le condoglianze ufficiali. Durante il colloquio, i genitori di Ramy hanno ribadito la loro fiducia nelle istituzioni, ma hanno anche espresso il loro disappunto nei confronti di alcune rappresentazioni mediatiche che hanno descritto il loro figlio in termini negativi. “Certa stampa ha infangato il nome di Ramy descrivendolo come un poco di buono, e questo non doveva accadere”, hanno affermato, evidenziando la necessità di un’informazione più responsabile e rispettosa.

Proposte per il futuro

Durante la conversazione, è emersa anche l’idea di creare un’associazione o un nuovo luogo di aggregazione in memoria di Ramy, che possa servire come punto di riferimento per la comunità. Questa iniziativa potrebbe non solo onorare la memoria del giovane, ma anche promuovere attività positive e di inclusione nel quartiere, contribuendo a rafforzare i legami sociali e a prevenire situazioni simili in futuro. La proposta è stata accolta con interesse e potrebbe rappresentare un passo importante verso la costruzione di un ambiente più sicuro e solidale.