Un viaggio nella storia del viaggio

In occasione del Giubileo, la Biblioteca Apostolica Vaticana ha inaugurato la mostra En Route, un evento che invita a riflettere sul significato del viaggio attraverso i secoli. Al centro dell’esposizione si trova un’importante collezione, quella di Cesare Poma, un diplomatico che ha lasciato un’eredità culturale inestimabile. La collezione Poma.Periodici comprende circa 1.200 giornali provenienti da ogni angolo del mondo, offrendo uno spaccato unico della comunicazione e della cultura globale.

Storie di viaggiatori e viaggiatrici

Tra i tesori esposti, spicca un periodico intitolato En Route, pubblicato da due giornalisti francesi durante il loro viaggio intorno al mondo. Questo esempio di intraprendenza non è solo un racconto di avventure maschili, ma si affianca a storie di donne che, sfidando le convenzioni sociali dell’epoca vittoriana, hanno intrapreso viaggi solitari. Queste narrazioni, che mettono in luce il coraggio e la determinazione, sono un invito a riflettere sul ruolo delle donne nella storia dei viaggi.

Collaborazioni artistiche e culturali

La mostra non è solo un’esposizione di documenti storici, ma anche un progetto che coinvolge artisti contemporanei. Lorenzo Jovanotti, l’illustratrice Kristjana S Williams e Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica di Dior, hanno contribuito con opere che arricchiscono l’esperienza visiva del visitatore. Come sottolineato da Michele Coppola, executive director di Intesa Sanpaolo, questa collaborazione rappresenta un dialogo tra un patrimonio storico e nuove narrazioni che aiutano a comprendere l’attualità.

Il viaggio come strumento di comunicazione

Il viaggio, come evidenziato da Enrico Bagnasco di Sparkle, è anche un potente strumento di comunicazione. Le routes digitali hanno trasformato il modo in cui ci connettiamo e condividiamo informazioni, creando una rete globale che facilita il dialogo interculturale. La mostra En Route celebra non solo il viaggio fisico, ma anche quello virtuale, sottolineando l’importanza della comunicazione nel progresso umano.